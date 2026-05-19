Минобразования сказало о ситуации с детьми-отказниками в Беларуси

Минобразования назвало количество детей-сирот и отказников в Беларуси.

Источник: Комсомольская правда

Стало известно, сколько в Беларуси детей-отказников, сообщили на СТВ.

Согласно официальным данным, в 2004 году дети-отказники составляли 9% ото всех детей-сирот, сегодня этот показатель — 3% в процентном выражении, по количеству — в шесть раз меньше. В 2025 году детей, которых оставили нерадивые родители, было около 80 на всю страну.

По данным Минобразования, всего на данный момент в Беларуси проживают свыше 1,7 миллиона детей. Общее количество детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, не превышает 1% от общего количества детей в стране.

— На сегодня в Беларуси — около 0,87% детей-сирот ото всего числа детей в республике. Более 12 тысяч детей-сирот или свыше 80% ребят воспитываются в семьях, — рассказала Елена Войтехович, консультант управления воспитательной и социальной работы главного управления идеологической, воспитательной работы и молодежной политики Минобразования.

