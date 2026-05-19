Экс-сотруднику «Воронежэнерго» смягчили приговор за взятки

Воронежский областной суд смягчил наказание бывшему сотруднику «Воронежэнерго» Николаю Конушкину, осужденному за получение взяток в крупном размере. По решению апелляционной инстанции, изначальный срок заключения в колонии строгого режима снижен с 4 лет до 3 лет и 3 месяцев. Также суд отменил трехлетний запрет на работу в энергетической сфере, признав его незаконным, но оставил в силе штраф в размере 1 500 000 рублей. Об этом сообщила объединенная пресс-служба судов Воронежской области 18 мая.