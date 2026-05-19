На проспект Героев Сталинграда в Волгограде вышла дорожная техника

В Волгограде фрезеровальные дорожные машины вышли на проспект Героев Сталинграда. Местным водителям стоит приготовиться к пробкам: в ближайшие месяцы здесь будут срезать асфальт и укладывать новое дорожное покрытие. Городские власти решили обносить участок протяженностью 3 километра от Лазоревой до Удмуртской. Ранее на шестиполосной магистрали заменили весь бортовой камень на обновляемом участке, обустроили заездные карманы.