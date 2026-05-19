Улицу в Свердловском районе Перми назовут именем академика Анциферова

Общественный совет по топонимике при главе Перми рассмотрел предложение о присвоении одной из улиц города наименование «Улица Академика Анциферова». Предложение об увековечении имени крупнейшего специалиста в области порошкового материаловедения внес департамент культуры и молодежной политики на основании общественной инициативы горожан.
Владимир Никитович Анциферов родился 26 ноября 1993 года во Владивостоке, скончался 6 марта 2016 года в Перми. Трудовой путь после окончания Иркутского горно-металлургического института начал в 1957 году рабочим-ванщиком Соликамского магниевого завода, в 1958—1960 годах — инженером завода им. Свердлова в Перми. Затем приступил к научной деятельности.
Является основателем отечественной школы порошкового материаловедения, работал над созданием космического шаттла «Буран». Доктор технических наук, академик РАН, в 1963—2008 годах — ассистент, доцент, профессор, руководитель докторантуры и аспирантуры. В 1999 году Владимиру Никитовичу Анциферову присвоено звание «Почетный гражданин Перми».
«Улица Академика Анциферова» может появиться в Свердловском районе Перми между улицами между улицами Александра Турчевича и Льва Шатрова. Жители города Перми, организации и заинтересованные лица могут направлять мнения по данному предложению в департамент культуры и молодежной политики Перми.