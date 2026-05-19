Костюм Ивана Грозного из новогодней комедии показали в Нижнем Новгороде

Во время всероссийской акции «Ночь музеев» в Нижнем Новгороде появился необычный экспонат — костюм Ивана Грозного из новогоднего фильма «Иван Васильевич меняет всё». Реквизит разместили в «Тайном саду» проекта «Заповедные кварталы», где его смогли увидеть все желающие. Об этом сообщили в пресс-службе телеканала ТНТ.