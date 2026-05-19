Григорий Зибров возглавил нижегородский Институт развития агломерации

Григорий Зибров возглавил Институт развития агломерации Нижегородской области. Об этом сообщили в учреждении.
С 18 мая 2026 года Институт развития агломерации Нижегородской области возглавляет Григорий Зибров. До этого, с 2023 года, он занимал должность заместителя директора по комплексному развитию территорий (КРТ) и девелопменту в региональной «Дирекции по строительству».
В марте 2025 года предыдущий руководитель Института Михаил Генин получил должность заместителя министра градостроительного развития региона. С апреля 2025 года обязанности директора временно исполняла его заместитель — Александра Богатенкова.
