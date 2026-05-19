В Белгороде единственного участника не допустили до торгов на ремонт драмтеатра

Четвертые торги на капитальный ремонт Белгородского академического драматического театра имени Щепкина в облцентре не состоялись. В отличие от предыдущих аукционов на него поступила одна заявка, но она оказалась не соответствующей требованиям и была отклонена. Информация об этом появилась на портале госзакупок. Новые торги пока не объявлены.