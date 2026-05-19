Белгородские автодилеры инвестировали в маслосырзавод за 840 млн рублей

Алексей Васильев является совладельцем 19 компаний, значительная часть которых пересекается с активами господина Шайдарова. Помимо ООО «Моравия-Эстейт» и «Авалона», где ему принадлежит по 20% в уставном капитале, он входит в число владельцев ООО «Тринити Моторс» (20%) — официального дилера Hyundai в Белгороде. Доля Романа Шайдарова в ней составляет 32,5%, остальными частями владеют Григорий Былов и Роман Щипцов (32,5 и 15% соответственно). С декабря 2025 года юрлицо находится в процессе реорганизации. По итогам прошлого года выручка «Тринити Моторс» выросла на 22%, до 2,68 млрд руб., а чистая прибыль увеличилась более чем в 50 раз — с 557 тыс. до 30,6 млн руб.