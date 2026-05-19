Нижегородский проект по ИИ-мониторингу остановок стал лучшим на «ЦИПР Диджитал»

Нижегородский проект по ИИ-мониторингу загруженности остановок стал лауреатом премии «ЦИПР Диджитал-2026». Об этом рассказали в пресс-службе регионального правительства.
Деловая премия проходит ежегодно в рамках конференции — на ней определяют лучшие цифровые разработки. В этом году нижегородский сервис стал лучшим в номинации «Городские решения».
Проект представляет собой комплексную систему для автоматизации анализа пассажиропотока Нижегородской области. Сервис использует технологию компьютерного зрения. ИИ-мониторинг уже сейчас может отслеживать 300 остановок в Нижнем Новгороде и Дзержинске. Задержка данных составляет не более пяти минут.
Ежедневно сервис обрабатывает более 86 тысяч кадров и самостоятельно считает количество людей на остановке.
