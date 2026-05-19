Крупнейший в ЮФО. В Волгограде стартовало строительство ПЭТ/КТ центра

Новый элемент здравоохранения появится в Волгоградской области. Строительство ПЭТ/КТ центра стартовало в регионе 19 мая 2026 года. Завершить возведение объекта планируется до конца 2028-го. Подробности выяснял «АиФ-Волгоград».
Залили первый бетон: началась закладка объекта.
Рабочий день губернатора Андрея Бочарова начался 19 мая, с рабочей поездки в региональный онкологический центр. Событие здесь произошло в этот вторник не рядовое — на месте будущего ПЭТ/КТ центра залили первую партию бетона в основание фундамента.
Глава региона отметил: современный медицинский комплекс будет отвечать всем стандартам безопасности.
«Это абсолютно новый элемент здравоохранения, который будет качественно влиять на оказание медицинской помощи жителям региона. Он создаст дополнительные возможности по лечению самого широкого спектра очень тяжелых и сложных заболеваний, контролировать здоровье волгоградцев», — сказал губернатор.
Без отрыва от дома: проходить лечение можно будет в регионе.
Новое отделение онкодиспансера займет площадь 6,4 тысячи квадратных метров. В нем предусмотрены циклотронно-радиохимический комплекс, отделения радионуклидной диагностики и терапии. Проектом также предусмотрено строительство КПП, котельной, дизель-генераторной установки, трансформаторной подстанции, двух насосных станций, тепловой камеры, локальных очистных сооружений.
В настоящее время подрядчик закладывает фундамент.
«Объект очень тяжелый. Производство современных радиофармпрепаратов требует высокой степени обеспечения безопасности», — подчеркнул глава области.
Строительство займет около трех лет — сдать объект планируется в конце 2028 года. Создание нового современного радиологического отделения важно тем, что его открытие расширит возможности лечения пациентов непосредственно в регионе.
Ранее на базе онкодиспансера открыт радиологический корпус с лучевыми ускорителями для проведения терапии. На данный момент в распоряжении медиков шесть линейных ускорителей, гамма—терапевтические аппараты и оборудование для близкофокусной радиотерапии.