Пермский подросток выяснял, зачем учеников заставляют расписываться в журнале инструктажей

В департаменте образования Перми разъяснили ситуацию.

Источник: Комсомольская правда

История из соцсетей: семиклассник одной из пермских школ задался вопросом — почему все ученики в школе формально подписываются в журналах инструктажей, хотя юридическую силу подпись обычно приобретает с 14 лет? А учителя просят расписаться в журнале как 10-ти, так и 12-летних учеников.

Подросток направил обращения в Минобразования и Минпросвещения, а родитель одного из учеников этой школы — в прокуратуру.

В администрации Перми журналистам «КП-Пермь» разъяснили ситуацию.

— В городском департаменте образования администрации Перми рассказали, что перед началом всех видов деятельности, связанной с образовательным процессом, педагоги обязаны проводить инструктажи с обучающимися по правилам безопасного поведения. Отметки о проведенных инструктажах заносятся педагогами в специальные журналы. Подписи о том, что обучающийся прослушал инструктаж, ставят с 14 лет. Обучающиеся, которые не достигли 14 лет, могут ставить в журнале отметку «ознакомлен» либо «+». Такие отметки необходимы для учета проведенных педагогом инструктажей с каждым ребенком.

Специалисты обратили внимание, что согласно должностной инструкции педагог несет ответственность за жизнь и здоровье детей во время их пребывания в образовательной организации.

— В связи с этим отметка о том, что обучающимся прослушан инструктаж о правилах безопасного поведения, не является переносом ответственности на самого обучающегося. Также отмечаем, что все инструктажи проводятся в соответствии с программами инструктажей. Ознакомиться с ними родители или законные представители при необходимости могут в образовательной организации.