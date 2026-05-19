В Иркутске готовятся к 365-летию города — где пройдут главные праздники

IrkutskMedia, 19 мая. В Иркутске 6 и 7 июня пройдут праздничные мероприятия (0+), посвящённые 365-летию города. Подготовку к юбилею обсудили на заседании оргкомитета под руководством мэра Руслана Болотова, где определили ключевые площадки, меры безопасности и организационные решения, чтобы обеспечить комфорт и порядок во время массовых гуляний.
Как сообщает пресс-служба администрации города, в обсуждении приняли участие представители мэрии, городской думы, общественной палаты, полиции и организаторы праздника. Основное внимание уделили вопросам безопасности, транспортной доступности и благоустройства общественных пространств в дни торжеств.
«Наша главная цель, чтобы иркутяне и гости областного центра провели эти дни с пользой для себя, получили исключительно положительные эмоции. Они достойны этого праздника. Необходимо создать безопасные и комфортные условия для всех. Нужно решить вопросы по перекрытию дорог, продлению работы общественного транспорта, обеспечению правопорядка. Организовать своевременную уборку», — отметил Руслан Болотов.
По информации организаторов, мероприятия пройдут на шести городских локациях. Каждая из них будет иметь свою тематику: семейные активности запланированы на острове Конный, музыкальные программы — у памятника Александру III, инклюзивные и патриотические события — на острове Юность, арт-пространства — на Нижней набережной, а молодёжные и творческие активности — на улице Урицкого.
Отдельно отмечается, что главными площадками станут площадь графа Сперанского и сквер имени Кирова. Здесь пройдут фестиваль национально-культурных центров, выставка ретроавтомобилей, театрализованные постановки об истории города, а также выступления музыкальных коллективов и приглашённых артистов.
Городские службы уже начали оформление улиц, парков и скверов в едином праздничном стиле. Работы по благоустройству ведут подрядные организации МКУ «Городская среда», а специалисты «Горзеленхоза» высаживают цветы в центральной части города.
В период празднования безопасность будут обеспечивать сотрудники правоохранительных органов, на входах к основным площадкам установят контрольно-пропускные пункты. Также предусмотрено продление работы общественного транспорта до 24.00 6 июня и организация дополнительных маршрутов.
Схемы движения транспорта в городе будут скорректированы на время перекрытий, подробная программа мероприятий будет опубликована дополнительно.
