На Дону продают 50% доли ООО «Водстройреконструкция» за 25 млн рублей

Конкурсный управляющий Владимир Завгородний выставил на торги 50% доли в уставном капитале ООО «Водстройреконструкция» (Ростов-на-Дону), принадлежащие учредителю компании Ларисе Александровой, признанной банкротом, за 25,3 млн руб. Это следует из данных на портале «Федресурс».
Решением Арбитражного суда Ростовской области Лариса Александрова была признана банкротом 17 ноября 2024 года, после того как не смогла реконструировать долги перед ООО «Водстройреконструкция» в размере 8,6 млн руб.
Заявки на участие в торгах принимаются с 14 мая по 18 июня. Сам аукцион состоится 19 июня. Начальная цена лота — 25,3 млн руб., шаг повышения — 5%, задаток — 2,5 млн руб.
По данным портала kartoteka.ru, ООО «Водстройреконструкция» зарегистрировано 17 декабря 1996 в Ростове-на-Дону. Основной вид деятельности — строительство инженерных коммуникаций для водоснабжения и водоотведения, газоснабжения. Размер уставного капитала — почти 2,2 млн руб.
С 23 марта 2023 года в отношении компании возбуждено производство по делу о банкротстве.