Строганина на первом месте: калининградцы выбрали любимые блюда местной кухни и рассказали, чем угостить туристов

Опрос вызвал у пользователей массу разногласий.

Источник: Клопс.ru

Калининградская кухня в глазах местных жителей оказалась гораздо более разнообразна, чем её преподносят в туристических буклетах. Какая еда ассоциируется с регионом и чем в первую очередь стоит угощать гостей — об этом «Клопс» спросил своих читателей.

Кулинарные привычки.

Блюдо, которое чаще всего ассоциируется с Калининградской областью, — строганина из пеламиды. Этот вариант выбрали 62% опрошенных. Среди ответов встречается и разговорный вариант названия — «струганина».

На втором месте оказался марципан, которому отдали предпочтение 46% респондентов. Девять других вариантов отстают с заметным отрывом.

Как распределились голоса:

клопсы — 23%, копчёный угорь — 22%, литовский борщ — 18%, балтийская уха — 11%, крендели — 11%, местные сыры — 7%, цеппелины — 6%, шакотис — 4%, колбаски — 3%.

Кулинарная гордость.

Ассоциации — это одно, но совсем другое — лучшие блюда, которыми стоит угощать туристов. Здесь на первом месте оказалась копчёная рыба, которую выбрали 49% опрошенных. 36% проголосовали за марципан и другие сладости.

Остальные места распределились так:

клопсы — 10%, цеппелины и другие картофельные блюда — 7%, сыры — 2%.

Взгляды на рыбу у калининградцев оказались разными. В комментариях в качестве главного деликатеса предлагали скумбрию, палтус, сельдь и угря. Особое уважение участники опроса высказали местным шпротам.

Кулинарная дискуссия.

Вопрос «Что входит в местную кухню?» вызвал у участников голосования споры. Многие пользователи отмечают, что цеппелины или литовский борщ для Калининградской области не характерны. Однако, отвечают им другие, вряд ли в России есть места, где эти блюда готовят так часто да ещё и по разным рецептам.

Больше всего разногласий вызвал шакотис — торт из яичного теста, готовящийся на открытом огне. Его чаще делают в Литве, Польше или Беларуси. И если одни участники опроса отказались признавать шакотис калининградским блюдом, то для других он оказался «любовью на веки».

О качестве тоже спорят: отмечают, например, что цеппелины в Калининграде готовят хуже, чем на родине этого блюда — в Литве.

Отметили пользователи и ещё одну особенность: многие из перечисленных блюд стали активно продвигать в последние годы. Например, по мнению части опрошенных, про клопсы несколько десятилетий назад никто и не слышал.

«Если бы такой опрос был в 1990-е, думаю, что были бы другие результаты: копчёный угорь и строганина (домашнее блюдо, в ресторанах тогда не подавали)», — написала одна из пользовательниц, добавив, что немецкие марципановые батончики тогда были для местных в новинку.

Опрос проходил с 4 по 8 мая среди подписчиков «Клопс», он не является социологическим исследованием.

