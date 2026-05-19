Болельщики и игроки «Ротора» вошли в символическую сборную 34‑го тура

Завершающий тур Первой лиги не только подвёл итоги напряжённой борьбы за чемпионство, но и.

Завершающий тур Первой лиги не только подвёл итоги напряжённой борьбы за чемпионство, но и позволил выделить игроков, чьи выступления стали украшением заключительных матчей. Волгоградский «Ротор» делегировал в символическую сборную двух игроков, продемонстрировавших яркую игру в завершающем туре:

Александр Коротков — надёжный защитник, который стал оплотом обороны команды. На его счету — голевая передача, позволившая партнёрам реализовать опасный момент и укрепить преимущество «Ротора» на поле.

Сергей Макаров — мозговой центр полузащиты «Ротора». В матче с «Чайкой» он забил гол и сделал голевую передачу, став одним из ключевых творцов успеха команды. Благодаря его действиям «Ротор» контролировал ход матча, уверенно владел инициативой и в итоге добился нужного результата.

Эксперты также отметили:

Лучшие болельщики — фанаты «Ротора», создавшие яркую атмосферу на трибунах и поддержавшие команду до финального свистка. Это признание стало заслуженной наградой за верность клубу и эмоциональную поддержку в решающих матчах сезона.

Уже завтра, 20 мая, «Ротор» выйдет на поле, чтобы доказать свою готовность к матчам с клубами РПЛ. Предстоящая встреча станет серьёзным испытанием и возможностью продемонстрировать качественный футбол на более высоком уровне.

Как сообщало ранее ИА «Высота 102», на утро 19 мая болельщики выкупили уже почти 30 тысяч билетов на предстоящий матч между «Ротором» и тольяттинским «Акроном».

Александр Веселовский.

