В Волгограде начали строить новое медучреждение

В рамках рабочей поездки в крупнейший в ЮФО онкологический диспансер губернатор Андрей Бочаров проинспектировал начало строительных работ нового отделения радионуклидной терапии и диагностики — залили первую партию бетона в основание фундамента. Объект будет готов до конца 2028 года.
«Поздравляю всех жителей: на территории Волгоградской области начато строительство серьезного современного медицинского комплекса, что очень важно — государственного, отвечающего стандартам безопасности. Это абсолютно новый элемент здравоохранения, который будет качественно влиять на оказание медпомощи: создаст дополнительные возможности по лечению самого широкого спектра очень тяжелых и сложных заболеваний, по осуществлению контроля здоровья жителей нашего региона», — отметил Андрей Бочаров.
В составе нового отделения общей площадью 6,4 тысячи квадратных метров предусмотрены циклотронно-радиохимический комплекс, отделения радионуклидной диагностики, терапии и обеспечения, а также административный блок. Помимо этого, проектом предусмотрено строительство КПП, котельной, дизель-генераторной установки, трансформаторной подстанции, двух насосных станций, тепловой камеры, локальных очистных сооружений. Сейчас подрядчик приступил к фундаментным работам.
«Объект очень тяжелый, я не зря обращаю внимание на вопросы безопасности, потому что производство современных радиофармпрепаратов требует высокой степени обеспечения безопасности, чего мы добиваемся при проектировании и строительстве, — сказал глава области. — Объект мы построим в срок — в течение трех лет. Средства для этого предусмотрены. Контроль будет осуществляться в постоянном режиме».
В 2023 году на базе онкодиспансера открыли радиологический корпус с лучевыми ускорителями для проведения терапии — сейчас в распоряжении центра уже шесть линейных ускорителей, гамма-терапевтические аппараты и оборудование для близкофокусной радиотерапии. Создание радиологического отделения расширит возможности лечения пациентов непосредственно в регионе.
С 2019 года структура онкодиспансера постепенно расширялась: построены лечебно-консультативный центр и радиологический корпус, появились филиалы. В сети из 14 центров амбулаторной онкопомощи в 2025 году приняли 127 тысяч пациентов. Развитие службы продолжается по региональному проекту «Борьба с онкологическими заболеваниями» нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь».