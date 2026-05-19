Подмосковные врачи спасли женщину от ампутации ноги

«В Мытищинскую больницу бригада скорой помощи доставила пациентку с острой ишемией правой конечности, нога сильно отекла и болела. В ходе обследования врачи диагностировали тромбоз: в конечности был перекрыт и приток, и отток крови. В любой момент тромб размером 8 см мог оторваться», — говорится в сообщении.
Как отметили в ведомстве, нарушение притока крови в бедренной артерии угрожало развитием гангрены с последующей ампутацией ноги. Для спасения жизни пациентки и сохранения конечности требовалась срочная операция.
«Случаи, когда одновременно нарушены и приток, и отток крови в конечности при наличии флотирующего тромба встречаются очень редко. Было принято решение провести двухэтапную операцию из одного разреза. На первом этапе удалили тромб из общей бедренной вены с перевязкой поверхностной бедренной вены. Затем провели тромбоэктомию — удаление тромба — из артерии. Операция длилась 1,5 часа и прошла успешно», — приводит пресс-служба слова сосудистого хирурга Парвиза Ходжибоева.
В министерстве добавили, что через неделю пациентку выписали домой с хорошими анализами.