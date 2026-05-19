В Ростовской области грузовой поезд насмерть сбил женщину

В Ростовской области транспортная полиция проводит проверку по факту смертельного травмирования женщины на железной дороге. Об этом сообщили в управлении на транспорте МВД России по СКФО.

Источник: Коммерсантъ

По данным ведомства, сообщение о происшествии поступило в дежурную часть линейного отдела полиции на станции Шахтная вечером 17 мая. На железнодорожном перегоне грузовой поезд смертельно травмировал женщину.

На место происшествия выехала следственно-оперативная группа. Полицейские установили, что погибшей оказалась 42-летняя жительница Красного Сулина.

Предварительно, причиной трагедии стало нарушение правил безопасного поведения на объектах железнодорожного транспорта. В настоящее время сотрудники полиции устанавливают все обстоятельства произошедшего. По итогам проверки будет принято процессуальное решение.