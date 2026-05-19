Из Калининградской области в другие регионы вывезли 2,4 тысячи доз генетического материала племенных животных

Груз направили в Нижегородскую, Владимирскую и Рязанскую области.

Из Калининградской области в другие регионы вывезли 2,4 тысячи доз генетического материала крупного рогатого скота. Груз направили в Нижегородскую, Владимирскую и Рязанскую области для использования в программах племенного животноводства. Об этом корреспонденту Калининград.Ru рассказали в пресс-службе регионального управления Россельхознадзора.

Сотрудники ведомства проконтролировали вывоз десяти партий. Всего специалисты проверили 2395 доз замороженной спермы крупного рогатого скота. «Комплекс контрольных мероприятий включал документарную проверку в федеральной информационной системе “Меркурий” для обеспечения полной прослеживаемости продукции, подтверждения происхождения материала от здоровых племенных животных-доноров, а также контроля условий хранения и транспортировки», — пояснили в ведомстве.

Семенную жидкость переправили воздушным транспортом из аэропорта «Храброво». Для сохранения биологической ценности материала использовали специальные контейнеры с жидким азотом, обеспечивающие постоянную температуру хранения на уровне −196 градусов. «Такой температурный режим позволяет сохранить жизнеспособность сперматозоидов для использования материала в селекционных программах», — добавили в пресс-службе.

Стоит отметить, что в Калининградской области реализуют уникальный проект по созданию селекционно-генетического центра для крупного рогатого скота. Это первая в России племенная станция с технологией сексирования семени. В качестве товара выступает генетическая племенная продукция высшего качества. Проектом занимается компания «Интерген Рус», которая входит в агропромышленный холдинг «Залесье».

Калининград: полуэксклав России в окружении стран Евросоюза
Калининград — уникальный российский город, который имеет особое значение в политическом, экономическом и культурном контексте. Этот город, расположенный в самом сердце Европы, остается частью России — эксклавом, отделенным от основной территории страны. В материале — главное об этом населенном пункте.
