Из Калининградской области в другие регионы вывезли 2,4 тысячи доз генетического материала племенных животных

Из Калининградской области в другие регионы вывезли 2,4 тысячи доз генетического материала крупного рогатого скота. Груз направили в Нижегородскую, Владимирскую и Рязанскую области для использования в программах племенного животноводства. Об этом корреспонденту Калининград.Ru рассказали в пресс-службе регионального управления Россельхознадзора.