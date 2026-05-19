Хуснуллин: запас прочности у застройщиков в России почти исчерпан

У российских застройщиков жилья почти исчерпался запас прочности. Об этом заявил вице-премьер РФ Марат Хуснуллин, пишет РИА Новости.
По словам Хуснуллина, при обсуждении вариантов модернизации семейной ипотеки наибольшие опасения вызывает возможное снижение объёмов ипотечного кредитования.
«Снижение выдачи ипотеки сильно повлияет на строительный рынок. Мы запас прочности свой, который у нас был — у строителей, у девелоперов, с 2024 года уже выбрали. Дальше нас уже нельзя давить, дальше это уже риски для отрасли», — сказал вице-премьер.
Он подчеркнул, что строительная отрасль во многом работает за счёт привлечения средств дольщиков, поэтому власти должны обеспечить завершение строительства жилья.
«Мы не можем рисковать, а в многоквартирном строительстве особенно средствами населения. Мы обязаны создать условия, чтобы все квартиры были достроены», — подчеркнул он.
По его словам, ситуация в строительной отрасли влияет и на смежные сферы экономики. Он отметил, что снижение активности в строительстве может отразиться на производстве стройматериалов, металлургии и доходах региональных бюджетов.
Хуснуллин также уточнил, что доля строительной отрасли в доходах российских регионов составляет от 15% до 21%.