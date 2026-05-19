Татарстанцам напомнили про опасность москитной сетки для детей

У ребенка москитная сетка вызывает ложное ощущение опоры, поэтому малыши выпадают из окон. Напомнил об этом на пресс-конференции по предупреждению травматизма и гибели детей начальник отдела по надзору за исполнением законов о несовершеннолетних и молодежи прокуратуры РТ Александр Цеханович.

С приходом тепла растет количество несчастных случаев с падением детей с высоты. Тепло пришло, и в ДРКБ Татарстана доставлены уже четверо детей с травмами после падения из окон.

Большинство таких случаев происходит, когда дети остаются без присмотра. Особенно опасно, когда стоит на окне москитная сетка: малыш облокачивается и падает вниз.

Александр Цеханович заявил, что не помогут никакие профилактические меры министерств и ведомств, если самую главную работу не сделает семья. Именно родители — первое и основное звено. Они обязаны ребенку ежедневно объяснять правила безопасности, контролировать его постоянно.