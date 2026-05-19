Татарстанцам напомнили про опасность москитной сетки для детей

С приходом тепла растет количество несчастных случаев с падением детей с высоты. Тепло пришло, и в ДРКБ Татарстана доставлены уже четверо детей с травмами после падения из окон.
Большинство таких случаев происходит, когда дети остаются без присмотра. Особенно опасно, когда стоит на окне москитная сетка: малыш облокачивается и падает вниз.
Александр Цеханович заявил, что не помогут никакие профилактические меры министерств и ведомств, если самую главную работу не сделает семья. Именно родители — первое и основное звено. Они обязаны ребенку ежедневно объяснять правила безопасности, контролировать его постоянно.