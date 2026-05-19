Сбер и регион объединяют усилия для сохранения культурного наследия

Сбер и регион в рамках конференции «Цифровая индустрия промышленной России», которая проходит в Нижнем Новгороде, договорились о сохранении объектов культурного наследия.
Соглашение подписали управляющий Нижегородским отделением Сбербанка Наталья Демина и заместитель губернатора Нижегородской области Егор Поляков.
Сотрудничество региона со Сбером предусматривает предоставление финансирования субъектам малого и среднего предпринимательства, а также индивидуальным предпринимателям, реализующим проекты по сохранению объектов культурного наследия на территории Нижегородской области.
Наталья Демина, управляющий Нижегородским отделением Сбербанка:
«Сохранение объектов культурного наследия — это не только наша ответственность перед будущими поколениями, но и важная часть укрепления региональной идентичности. Нижегородская область обладает уникальным историческим и культурным потенциалом, и Сбер готов оказывать поддержку в его сохранении и популяризации. Уверена, что совместными усилиями с регионом и бизнесом мы сможем не только сберечь наследие региона, но и сделать его доступным и интересным для каждого жителя и гостя Нижегородской области».
Егор Поляков, заместитель губернатора Нижегородской области:
«Нижегородское правительство и Сбер договорились о предоставлении бизнесу льготного кредитования на восстановление памятников архитектуры. Преображение ценной исторической застройки — непростая задача, а в текущих экономических условиях особенно. Очень рассчитываем, что привлечение надежного партнера, готового предоставлять предпринимателям финансирование под льготный процент, кратно увеличит число отреставрированных ОКН».