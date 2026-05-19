ВОЗ: человечество находится на пороге разрушительной пандемии

Эксперты Глобального совета по мониторингу готовности ВОЗ и Всемирного банка подготовили доклад, в котором говорится, что человечество находится на пороге разрушительной пандемии, так как вспышки заболеваний стали всё более частыми и всё более разрушительными на фоне мировой нестабильности.
«По мере того, как вспышки инфекционных заболеваний становятся всё более частыми, они также становятся всё более разрушительными», — приводит текст документа РИА Новости.
Подчёркивается, что вспышки оказывают всё более широкое воздействие на здравоохранение, экономику, политику и социальную сферу стран. При этом снижаются возможности для восстановления после них.
Подчёркивается, что новые инициативы улучшили некоторые аспекты готовности к вспышкам, но скалывающаяся ситуация в мире нивелирует соответствующие шаги.
«В целом эти усилия нивелируются растущим влиянием геополитической фрагментации, экологических потрясений и глобальных поездок, особенно в условиях сокращения помощи в целях развития до уровней, не наблюдавшихся с 2009 года», — указано в докладе.
