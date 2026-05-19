Более 100 пешеходных переходов обустроят в Нижегородской области

На обустройство переходов выделено 96,9 млн рублей.

В 2026 году в Нижегородской области появится 111 пешеходных переходов. Об этом сообщили в Главном управлении автомобильных дорог (ГУАД) региона.

Работы ведутся в рамках программы «Повышение безопасности дорожного движения» нацпроекта «Инфраструктура для жизни». На обустройство переходов выделено 96,9 млн рублей.

86 переходов будут проекционными: специальный светодиодный модуль, встроенный в опору дорожного знака, будет проецировать на проезжую часть динамичную световую картинку — «зебру» или силуэт идущего человека. Проекционные переходы хорошо заметны издалека даже ночью и в непогоду (дождь, туман), на неосвещённых участках дорог.

Строительство началось на 13 дорогах в следующих территориях: Балахнинский округ, Павловский округ, городской округ Бор, Арзамас, Дзержинск, Кстовский район.

Ранее сообщалось, что маршруты нижегородского общественного транспорта изменят из-за полумарафона.