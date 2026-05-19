Зеленую робособаку представили на конференции «ЦИПР» в Нижнем Новгороде

Робособаку представили на конференции «ЦИПР» в Нижнем Новгороде. Образец произведен в Китае, на выставку его привезла компания «Корпорация роботов», которая занимается популяризацией робототехники и инженерного творчества.
Как рассказали корреспонденту сайта pravda-nn.ru, бионическая модель собаки может передвигаться на четвереньках, выполнять разные команды — сидеть, лежать, дать лапу.
Интерактивный робот активно используется в образовательных целых. Также его можно использовать для перевозки грузов до 5 кг.
