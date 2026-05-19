Дончанин получил 45 тысяч рублей за передачу реквизитов карт мошенникам

Житель Неклиновского района передал реквизиты карт и получил 45 тысяч рублей за переводы мошенников на три миллиона. Об этом сообщили в прокуратуре Ростовской области.
По версии следствия, мужчина передал реквизиты своих банковских карт неизвестному, в отношении которого расследуется отдельное уголовное дело. На эти счета под влиянием мошенников люди перевели деньги в общей сумме свыше трех миллионов рублей. За свои действия дончанин получил вознаграждение в размере 45 тысяч рублей.
В итоге прокуратура утвердила обвинительное заключение в отношении дончанина. Уголовное дело было направлено в суд.
