Поиск Яндекса
Ричмонд
+29°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Дончанин получил 45 тысяч рублей за передачу реквизитов карт мошенникам

За 45 тысяч рублей дроппер из Неклиновского района помог мошенникам украсть более трех миллионов рублей.

Источник: Комсомольская правда

Житель Неклиновского района передал реквизиты карт и получил 45 тысяч рублей за переводы мошенников на три миллиона. Об этом сообщили в прокуратуре Ростовской области.

По версии следствия, мужчина передал реквизиты своих банковских карт неизвестному, в отношении которого расследуется отдельное уголовное дело. На эти счета под влиянием мошенников люди перевели деньги в общей сумме свыше трех миллионов рублей. За свои действия дончанин получил вознаграждение в размере 45 тысяч рублей.

В итоге прокуратура утвердила обвинительное заключение в отношении дончанина. Уголовное дело было направлено в суд.

Подпишись на нас в МАХ и Telegram!