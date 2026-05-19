Воронежская гимнастка Мельникова стала бронзовой призеркой итальянской Серии А

Лучше всего Геля выступила на брусьях.

Источник: Комсомольская правда

В Бергамо финишировал финал Серии А по спортивной гимнастике. В составе команды ASD Libertas Ginnastica Vercelli выступала Олимпийская чемпионка-2021 из Воронежа Ангелина Мельникова.

Геля и ее итальянские одноклубницы завоевали бронзовые медали. Первое место заняла команда Brixia, второе — Ginnastica Civitavecchia. Что касается личных результатов Мельниковой, то лучше всего она справилась с брусьями (14,550 балла), затем по мере уменьшения идут опорный прыжок (14,200), вольные упражнения (13,500) и бревно (12,050).

— Мы проиграли свою золотую медаль, — так отреагировала воронежская гимнастка на третий результат в соцсетях.

Мельникова показала, что президент клуба подарил ей и всем бронзовым призеркам бумажные браслеты с надписью «Золотые девочки из Либертас».

Фото из соцсетей Ангелины Мельниковой.

— Для кого-то мы всегда остаемся самыми лучшими, сколько бы ошибок не совершили, — подытожила 2-кратная абсолютная чемпионка мира.

Сразу после выступления в Ломбардии Мельникова отправилась в США.

— Я на каникулы, надо отдыхать уже. Психологически и морально выжата как лимон. Теперь берем паузу и с июля в новый сезон, — поделилась планами бронзовая призерка чемпионата Италии-2026.

