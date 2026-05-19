Гарантия лечения: как в России развивают производство лекарств

Первая аптека на Руси открылась в Московском Кремле при дворе Ивана IV Грозного 445 лет назад, 19 мая 1581 года. С тех пор 19 мая отечественные фармацевты, провизоры, сотрудники лабораторий и производств отмечают свой профессиональный праздник. А мы рассказываем, как в нашей стране развивается фармацевтическая промышленность и какую роль в этом играет национальный проект «Новые технологии сбережения здоровья».
Наращивание мощностей.
За последние годы производство лекарств и медицинских изделий в России заметно выросло. Сейчас их выпускают более 520 предприятий, и заводов становится все больше.
За последние годы открыто уже свыше 80 новых фармацевтических комплексов. В ближайшие 10 лет, до 2035 года, планируют запустить еще не менее 11 центров, специализирующихся на производстве противоопухолевых, гормональных, радиофармацевтических и других социально значимых препаратов.
Так, например, во Владимирской области функционирует фармацевтический кластер, работающий на расширение перечня доступных лекарств в ампульной форме. Потребности региона сейчас в полтора раза превышают возможности местного предприятия-производителя. Поэтому до 2029 года там построят дополнительный завод, который будет выпускать до 350 млн ампул в год. А еще благодаря открытию комплекса появятся 200 новых рабочих мест.
При этом действующее предприятие тоже расширяется. В начале 2026 года на производстве заработал цех пептидного синтеза. Теперь на заводе изготовляют сложные биологически активные вещества, применяемые в фармакологии.
Выход на самообеспечение.
Сегодня российские фармацевтические компании выпускают 86% жизненно важных лекарств. При этом примерно ⅔ из них изготавливают с использованием отечественного сырья — зависимость от импортных компонентов планомерно снижается.
Среди препаратов, которые можно купить в аптеках, 63% российские. Доля отечественной фармпродукции в госзаказах, то есть закупках лекарств, которые пациенты получают бесплатно по ОМС, составляет 80%.
Отдельно важно отметить систему обеспечения препаратами через фельдшерско-акушерские пункты (ФАПы). Благодаря ее развитию жители малых населенных пунктов могут получить назначенные лекарства сразу после приема. Ехать за ними в районный центр не нужно, и риски прерывания терапии из-за отсутствия препарата на руках снижаются. Этим пользуются пациенты уже более чем 45 тыс. ФАПов по всей стране.
Новые возможности для терапии.
Сам перечень жизненно важных лекарств регулярно расширяют. За последнее время в него включили 25 новых препаратов, которые раньше не производили в России. Это позволило сделать более доступным лечение спинальной мышечной атрофии, гепатита С, сахарного диабета, инфаркта миокарда, тромбоза глубоких вен, эпилепсии, артрита, хронических болезней почек и дыхательных путей.
Количество пациентов с высоким риском сердечно-сосудистых осложнений, которым выдают бесплатные лекарства, в 2025 году превысило 1,1 млн человек. Противовирусные препараты прямого действия тогда же получили около 79 тыс. россиян, инфицированных гепатитом С.
Отечественные вакцины доступны от 11 из 12 инфекций, от которых любой житель страны может сделать профилактические прививки по ОМС, согласно Национальному календарю. В свою очередь, по эпидемическим показаниям российскими вакцинами можно привиться от 21 из 24 предусмотренных перечнем инфекций.
Важным событием стал старт производства первой отечественной вакцины против вируса папилломы человека в 2025 году. В свою очередь, в 2026 году планируется начать выпуск российского препарата для прививок от менингококковой инфекции. Раньше он тоже был доступен только в импортном варианте.
Натуральное средство для здоровья десен.
В Медицинском институте Пензенского государственного университета идет работа над первым отечественным растительным спреем для лечения и профилактики заболеваний пародонта — тканей, окружающих зубы. Ученые уже запатентовали способы количественного определения действующих веществ в сырье, апробировали гель на основе экстракта. Следующий этап — получение патента на сам спрей.
В основе нового препарата экстракт многоколосника морщинистого. Он содержит флавоноиды и фенилпропаноиды, которые обладают противовоспалительными, антиоксидантными и ранозаживляющими свойствами. Эти вещества помогают организму адаптироваться к неблагоприятным условиям, в том числе противостоять инфекциям и стрессу. Данное растение подходит для промышленного выращивания в Пензенской области. Климат региона это позволяет.
В перспективе университет планирует продолжать разработки совместно с белорусскими коллегами из Витебского государственного медицинского университета.
Биохимики против рака.
В Нижегородском государственном университете имени Лобачевского, в свою очередь, сосредоточились на повышении эффективности существующих противоопухолевых препаратов. Исследователи предложили дополнять биологически активные соединения так называемыми аминометильными группами. Добавление таких фрагментов с формулой −CH2−NH2 позволяет усиливать действие молекулы.
«Из-за особенностей химического строения ранее подобные соединения были неустойчивы и быстро распадались, — объясняет автор методики, доцент кафедры органической химии ННГУ Василий Отвагин. — Мы использовали в качестве катализатора хлорид цинка, который удерживает молекулу от разложения в процессе синтеза. Учитывая высокий выход и чистоту продукта, реакция будет интересна и ученым, и фармпроизводству».
Сейчас ученые расширяют применение технологии. Ее практикуют для синтеза ранее неизвестных биологически активных соединений, в том числе пробуют производить вещества со сложными азотистыми гетероциклами — фрагментами молекул, которые часто служат основой для противоопухолевых лекарств. Та же методика позволяет за одну стадию дополнять формулу и пептидами, непосредственно нацеленными на клетки новообразования.
Симбиоз науки и промышленности.
Томские ученые из Сибирского государственного медицинского университета в 2025 году прошли фармацевтическую инспекцию Минпромторга России. По ее результатам СибГМУ получил сертификат, который подтверждает соответствие требованиям надлежащей производственной практики (GMP) Евразийского экономического союза.
В 2017 году вуз одним из первых среди российских медицинских университетов добился права на выпуск лекарств, а теперь расширил лицензию. По новым условиям активные фармацевтические субстанции (АФС) биологического происхождения, изготовленные на собственной производственной площадке СибГМУ, разрешается вводить в массовый гражданский оборот.
«Теперь у нас есть законченный цикл, — гордится ректор университета Евгений Куликов, — от фундаментальной идеи и доклинических исследований до выпуска новых субстанций для реального применения в здравоохранении. Это значительно расширяет наши возможности для партнерства с промышленностью».
Комплексный подход.
Расширение перечня жизненно необходимых препаратов, создание новых производственных мощностей, вывод оригинальных отечественных разработок на рынок — ключевые задачи национального проекта «Новые технологии сбережения здоровья».
Вместе эти меры позволят обеспечить технологическую независимость нашей страны в сфере фармацевтики. Современные лекарства будут разрабатываться в отечественных лабораториях и производиться на российских предприятиях. Необходимость закупать их из-за рубежа значительно снизится.
Для укрепления суверенитета в стране организовано производство 922 медизделий и 345 препаратов, которые ранее не выпускали на территории России.
Кроме того, с прошлого года проходят клинические исследования и испытания 14 отечественных лекарств и 23 изделия, которые не имеют аналогов в мире. Их планируется начать использовать для лечения пациентов с 2027 года.