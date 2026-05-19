Больше 3 тысяч саженцев кедра корейского высадили участники акции «Сад памяти» в Хабаровском крае

Новую аллею памяти высадили около поселка Корфовского. Принять участие в акции приехали члены краевого правительства, волонтеры, семьи с детьми. В высадке деревьев принял участие и губернатор Дмитрий Демешин. «Огромное спасибо каждому, кто приехал на акцию с открытым сердцем. Пришел наш черед сажать сады для будущих поколений. Мы здесь для того, чтобы менять жизнь к лучшему прямо сейчас», — сказал Дмитрий Демешин. Всего было высажено 3 с половиной тысячи сеянцев кедра. Таким образом жители региона отдали дань памяти погибшим бойцам в годы Великой Отечественной войны и во время Специальной военной операции.