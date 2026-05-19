Нижегородцев предупредили о дорожных перекрытиях из-за полумарафона 23 и 24 мая

В ближайшие выходные жителей Нижнего Новгорода ждут очередные дорожные перекрытия. 23 и 24 мая в городе будет проходить полумарафон «Беги, Герой!».
По данным Центра развития транспортных систем (ЦРТС), с 21:00 субботы до 16:00 воскресенья планируется ограничить движение по площади Минина и одноименной улице, а также по Варварской, Алексеевской, Красной Слободы, Широкой, Керченской, Советской и Бетанкура, Зеленскому и Похвалинскому съездам, Нижне-Волжской и набережной Гребного канала, Канавинскому мосту.
Из-за проведения полумарафона изменения ждут не только автолюбителей, но и пассажиров общественного транспорта. В ЦРТС объявили нижегородцам, что в ближайший уикенд будут скорректированы маршруты автобусов №№ 1, 68, 91, 3, 5, 13, 18, 19, 31, 45, 61, 70, 90, 242, 22, 24, 26, 41, 43, 78, 94, 40, 64, 92, 97, 71, 95, 74, 130, 7, 87, а также электробусов Э-9, Э-13, Э-17.
