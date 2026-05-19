Огонь охватил храм при Михайловской ЦРБ под Волгоградом — видео

Крупный пожар случился 19 мая в городе Михайловка Волгоградской области. Вспыхнул храм преподобного Агапита Киево-Печерского на территории Центральной районной больницы.
Видео поделились местные жители. Судя по кадрам, вспыхнули купола церкви.
«На место происшествия оперативно прибыли экстренные службы», — рассказывают очевидцы.
К настоящему времени пламя уже удалось сбить. Причина пожара и его площадь пока неизвестны — в региональном главке МЧС этой информацией не делятся. Насколько известно, в пожаре никто не пострадал.
Видео: t.me/Onlinews34.
