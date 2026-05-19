В Калининграде в СНТ с миролюбивым названием мужчина насмерть забил приятеля кирпичом

Конфликт произошёл в ночь на 12 мая во время застолья. 47-летний калининградец не менее четырёх раз ударил товарища кирпичом по голове и нанёс ему другие повреждения. Потерпевший умер на месте. В отношении нападавшего возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 105 УК РФ («Убийство»), мужчину заключили под стражу до 13 июля.