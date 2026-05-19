Суд взыскал компенсацию за травму при разгрузке холодильника под Волгоградом

63-летний местный житель получил травму на работе. Выяснилось, что мужчина работал в ООО «Волгтрансстрой». Когда он разгружал медицинское оборудование для строящейся поликлиники в поселке Светлый Яр, на него упал медицинский холодильник весом 800 килограммов. В результате инцидента пострадавший получил множественные переломы голени, в том числе закрытый перелом большеберцовой кости левой голени с подвывихом стопы. Врачи квалифицировали эти травмы как тяжкий вред здоровью.