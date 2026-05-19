Группа «Моя Мишель» выступит на фестивале «Золотая хохлома» в Семенове

Международный фестиваль художественных промыслов «Золотая хохлома» (0+) будет проходить в Семенове 20 и 21 июня. Об этом рассказали в пресс-службе правительства Нижегородской области.
В этом году мероприятие будет посвящено юбилею открытия школы художественной обработки дерева, которая положила начало фабрике «Хохломская роспись». Площадками фестиваля станут сразу несколько улиц и площадей Семенова. Центральное событие программы — ярмарка — состоится на центральной фестивальной площади.
Жителей региона также приглашают принять участие в экскурсиях на фабрику росписи, мастер-классах, посетить выставки и лекции. На главной сцене выступят известные артисты. Хедлайнером станет группа «Моя Мишель». Подробную программу в ближайшее время опубликуют на сайте фестиваля.
