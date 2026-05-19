Сотрудники СВР смогут быстрее узнавать о назначении единовременного пособия

Гаврилов: сотрудники СВР смогут узнавать о назначении пособия по телефону.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 19 мая — РИА Новости. Сотрудники Службы внешней разведки (СВР) смогут быстрее узнавать о назначении единовременного пособия, рассказал депутат Госдумы Сергей Гаврилов.

В России 24 мая вступит в силу приказ СВР РФ, благодаря которому разведчики смогут узнать о назначенном им единовременном пособии не только письменно, но и по телефону. Согласно утвержденным изменениям, лицам, имеющим право на пособия, письменно или по телефону сообщат о назначении таких выплат, а также о документах и реквизитах, которые необходимо предоставить.

«Практический смысл нововведения заключается в скорости. Заказное письмо идет от ведомства до адресата несколько дней, иногда более недели, особенно если родственники военнослужащего проживают в отдаленных регионах. Звонок позволяет получателю пособия узнать перечень нужных справок и реквизиты актов в тот же день, когда подразделение готово передать эту информацию, и сразу начать сбор бумаг», — сказал Гаврилов «Парламентской газете».

Парламентарий уточнил, что письменный канал сохраняется. Он добавил, что заявитель по-прежнему получит бумажный документ с полным перечнем требований, а ведомство будет опираться на справку о телефонном уведомлении как на доказательство надлежащего исполнения своей обязанности.

«Получается двухконтурная схема, в которой устное информирование ускоряет старт оформления выплаты, а письменная фиксация подтверждает факт уведомления гражданина о его правах и закрывает вопрос с бюджетным планированием», — заключил депутат.