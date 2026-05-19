Сотрудники СВР смогут быстрее узнавать о назначении единовременного пособия

В России 24 мая вступит в силу приказ СВР РФ, благодаря которому разведчики смогут узнать о назначенном им единовременном пособии не только письменно, но и по телефону. Согласно утвержденным изменениям, лицам, имеющим право на пособия, письменно или по телефону сообщат о назначении таких выплат, а также о документах и реквизитах, которые необходимо предоставить.