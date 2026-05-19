Представитель Сочи победил в конкурсе на лучшего повара школьной столовой

В финале регионального этапа участвовали 10 лучших команд.

Источник: Национальные проекты России

Региональный этап Всероссийского конкурса «Лучшая школьная столовая — 2026» завершился на базе школы № 97 в Краснодаре в соответствии с задачами нацпроекта «Молодёжь и дети». Победителем в номинации «Лучший повар школьной столовой» стал участник из Сочи, сообщили в городской администрации.

В финале регионального этапа участвовали 10 лучших команд из школ Краснодара, Сочи, Геленджика, Горячего Ключа, а также Тбилисского, Лабинского, Выселковского, Крыловского, Новокубанского и Славянского районов. Искусство повара демонстрировали в профессиональном конкурсе «Кулинарный поединок» в отдельной номинации, где претенденты на победу готовили блюда для школьного питания.

Сочинский шеф-повар, заведующий производством школы № 2 Олег Федоров стал лучшим по решению конкурсной комиссии. Участник приготовил блюдо из запеченных рыбных биточков на картофельной основе под названием «Шапка Мономаха».

«Это не первая победа сочинских школьных поваров: в прошлом году победителем в этой номинации стала заведующая производством школьной столовой № 28 Анжелика Мелконян. Поздравляем победителя и коллектив школы № 2 с заслуженной победой! Гордимся, что повара города Сочи ежегодно становятся победителями и призерами профессионального конкурса», — поделилась директор департамента образования администрации Сочи Ольга Медведева.

Нацпроект «Молодёжь и дети» направлен на создание возможностей для развития талантов и самореализации молодых людей. В центре нацпроекта — строительство и ремонт школ, повышение квалификации педагогов, создание новых методик преподавания и комфортных условий для обучения. Нацпроект также предусматривает развитие сети кампусов мирового уровня и поддержку вузов по программе «Приоритет 2030». Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.