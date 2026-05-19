В Туле запустили аудиоэкскурсию на трамвае по местам обороны города

Вагон курсирует от педуниверситета до улицы Станиславского.

Аудиоэкскурсии на бесплатном трамвае, курсирующем от Тульского педагогического университета им. Л. Н. Толстого до улицы Станиславского, запустили в Туле в соответствии с задачами нацпроекта «Туризм и гостеприимство». Инициатива приурочена к 81-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне, сообщили в Министерстве туризма Тульской области.

Маршрут проходит по территории, где осенью 1941 года находился передний край обороны Тулы. Именно там советские бойцы и жители города остановили наступление немецко-фашистских войск, рвавшихся к Москве.

Во время поездки пассажиры могут узнать больше о Тульской оборонительной операции, подвиге Тульского рабочего полка, ополченцев и защитников города. Для этого достаточно отсканировать QR-код, размещенный в вагоне трамвая. К празднованию 85-летия обороны Тулы и 50-летия присвоения ей звания «Город-герой» маршрут и объем аудиоэкскурсии планируется расширить.

Национальный проект «Туризм и гостеприимство» помогает развивать инфраструктуру, производить оборудование, готовить кадры для отрасли и продвигать путешествия как по России, так и за рубежом. Туристы получают качественный сервис и отличные впечатления, а бизнес — поддержку государства. Все это делает поездки удобными, безопасными и интересными. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.