В Туле запустили аудиоэкскурсию на трамвае по местам обороны города

Аудиоэкскурсии на бесплатном трамвае, курсирующем от Тульского педагогического университета им. Л. Н. Толстого до улицы Станиславского, запустили в Туле в соответствии с задачами нацпроекта «Туризм и гостеприимство». Инициатива приурочена к 81-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне, сообщили в Министерстве туризма Тульской области.
Маршрут проходит по территории, где осенью 1941 года находился передний край обороны Тулы. Именно там советские бойцы и жители города остановили наступление немецко-фашистских войск, рвавшихся к Москве.
Во время поездки пассажиры могут узнать больше о Тульской оборонительной операции, подвиге Тульского рабочего полка, ополченцев и защитников города. Для этого достаточно отсканировать QR-код, размещенный в вагоне трамвая. К празднованию 85-летия обороны Тулы и 50-летия присвоения ей звания «Город-герой» маршрут и объем аудиоэкскурсии планируется расширить.
