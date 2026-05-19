Более 20 килограммов мяса, молока и мёда изъяли у пассажиров в аэропорту Красноярска

За май 2026 года сотрудники регионального управления Россельхознадзора в аэропорту Красноярск в пункте пропуска через государственную границу России проконтролировали 119 международных рейсов. Из ручной клади было конфисковано около 25 килограммов мёда, а также молочной, рыбной и мясной продукции, незаконно ввезенных пассажирами международных рейсов из Азербайджана, Таджикистана и Узбекистана с нарушениями ветеринарно-санитарных норм. Вся опасная с точки зрения ветеринарии продукция была сожжена в специальной печи на территории пограничного пункта аэропорта. Кроме того, за нарушение требований ветеринарного законодательства Российской Федерации и Евразийского экономического союза административному наказанию подверглись 22 иностранных гражданина. Добавим, что таможенный контроль в мае прошла собака породы кавапу, а также две кошки породы экзотическая короткошерстная и чаузи. Они отправились со своими владельцами в Грецию, Италию и Кипр. Читайте также: Еще 1,5 тысячи попугаев привезли в Красноярск из Кыргызстана В Красноярском крае у владельца изъяли 8 земельных участков площадью почти 87 гектаров Из Красноярского края вывезли больше 1,7 млн кубометров лесопродукции.