На Крымском мосту увеличили количество досмотровых пунктов

«Сейчас мы увеличили количество досмотровых пунктов: со стороны Тамани — на 20, со стороны Керчи — на 15−20. Получается, теперь у нас со стороны Тамани — до 80 (пунктов досмотра — ред.), со стороны Крыма — 65», — сказал руководитель ведомства.
По словам Козловского, это позволяет существенно увеличить пропускную способность моста.
«Одновременно мы можем проверять до 20 автомобилей в каждую сторону», — отметил глава минтранса РК.
Он также добавил, что изменение схемы движения перед пунктами досмотра у Крымского моста со стороны Краснодарского края, разделяющей транспортные потоки перед мостом, уже хорошо себя зарекомендовало. По словам Козловского, время прохождения пунктов досмотра сократилось, и это отмечают сами путешественники.
Также возле Крымского моста строятся специальные пункты, в которых можно получить воду, а также в случае необходимости — медицинскую помощь, рассказал министр.
В апреле изменилась схема движения перед пунктами досмотра у Крымского моста со стороны Краснодарского края. На 134-м километре федеральной трассы А-290 Новороссийск — Керчь, где расположена развязка Тамань — Волна, транспортные потоки будут разделены по двум направлениям в зависимости от количества багажа и его габаритов. Число досмотровых пунктов увеличат.
Кроме того, действуют ограничения на движение гибридных транспортных средств и электромобилей. Существует альтернативный маршрут через новые регионы, он оборудован и безопасен.