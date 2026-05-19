На Крымском мосту увеличили количество досмотровых пунктов

СИМФЕРОПОЛЬ, 19 мая — РИА Новости Крым. На Крымском мосту в преддверии курортного сезона до 145 увеличено количество досмотровых пунктов со стороны Керчи и Тамани. Об этом в эфире радио «Спутник в Крыму» сообщил министр транспорта Крыма Арсений Козловский.

Источник: РИА "Новости"

«Сейчас мы увеличили количество досмотровых пунктов: со стороны Тамани — на 20, со стороны Керчи — на 15−20. Получается, теперь у нас со стороны Тамани — до 80 (пунктов досмотра — ред.), со стороны Крыма — 65», — сказал руководитель ведомства.

По словам Козловского, это позволяет существенно увеличить пропускную способность моста.

«Одновременно мы можем проверять до 20 автомобилей в каждую сторону», — отметил глава минтранса РК.

Он также добавил, что изменение схемы движения перед пунктами досмотра у Крымского моста со стороны Краснодарского края, разделяющей транспортные потоки перед мостом, уже хорошо себя зарекомендовало. По словам Козловского, время прохождения пунктов досмотра сократилось, и это отмечают сами путешественники.

Также возле Крымского моста строятся специальные пункты, в которых можно получить воду, а также в случае необходимости — медицинскую помощь, рассказал министр.

Полный эфир выйдет на радио «Спутник в Крыму» 20 мая в 8.00.

В апреле изменилась схема движения перед пунктами досмотра у Крымского моста со стороны Краснодарского края. На 134-м километре федеральной трассы А-290 Новороссийск — Керчь, где расположена развязка Тамань — Волна, транспортные потоки будут разделены по двум направлениям в зависимости от количества багажа и его габаритов. Число досмотровых пунктов увеличат.

Кроме того, действуют ограничения на движение гибридных транспортных средств и электромобилей. Существует альтернативный маршрут через новые регионы, он оборудован и безопасен.

