Поиск Яндекса
Ричмонд
+22°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Стартовал отборочный этап командного конкурса «Флагманов образования»

Участникам нужно пройти оценку компетенций, сформировать группу из пяти человек и выбрать направление.

Источник: Национальные проекты России

Участники проекта «Флагманы образования», который проводится по нацпроекту «Молодёжь и дети», смогут объединиться и разработать концепцию воспитательного события в рамках дистанционного отборочного этапа командного конкурса. Регистрация уже доступна на сайте, сообщили в пресс-службе президентской платформы «Россия — страна возможностей».

Конкурсантам необходимо пройти оценку компетенций, сформировать команду из пяти человек и выбрать тематическое направление: служение Отечеству, созидательный труд, историческая память, преемственность поколений, единство народов России. Следующим шагом станет разработка воспитательного события по одному из направлений.

Главное условие — все члены команды должны представлять одну образовательную организацию. Принять участие в командном конкурсе смогут все, кто занимается воспитательной и просветительской деятельностью: педагоги, классные руководители, советники директоров по воспитанию, заместители руководителей, наставники, специалисты дополнительного образования, студенты, методисты и родители.

«Дистанционный командный этап нашего конкурса — это проверка не только профессиональных компетенций, но и умения слышать друг друга, договариваться и действовать как единый механизм. Команды из регионов России увидят: сильный коллектив способен превратить любую идею в живое, отзывающееся в сердцах событие», — рассказал руководитель проекта «Флагманы образования» президентской платформы «Россия — страна возможностей» Артем Миронов.

В шестом сезоне организаторы обновили форматы оценки компетенций, в частности тест на критическое мышление, оценку коммуникативной грамотности, мотиваторов и демотиваторов, а также опросник эмоционального кода. Кроме того, в этом году появились новые параметры диагностики — комплексный тест на анализ информации, тест по русскому языку и диагностика жизнестойкости для руководителей и специалистов.

Нацпроект «Молодёжь и дети» направлен на создание возможностей для развития талантов и самореализации молодых людей. В центре нацпроекта — строительство и ремонт школ, повышение квалификации педагогов, создание новых методик преподавания и комфортных условий для обучения. Нацпроект также предусматривает развитие сети кампусов мирового уровня и поддержку вузов по программе «Приоритет 2030». Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.