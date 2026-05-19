Стартовал отборочный этап командного конкурса «Флагманов образования»

Участники проекта «Флагманы образования», который проводится по нацпроекту «Молодёжь и дети», смогут объединиться и разработать концепцию воспитательного события в рамках дистанционного отборочного этапа командного конкурса. Регистрация уже доступна на сайте, сообщили в пресс-службе президентской платформы «Россия — страна возможностей».
Конкурсантам необходимо пройти оценку компетенций, сформировать команду из пяти человек и выбрать тематическое направление: служение Отечеству, созидательный труд, историческая память, преемственность поколений, единство народов России. Следующим шагом станет разработка воспитательного события по одному из направлений.
Главное условие — все члены команды должны представлять одну образовательную организацию. Принять участие в командном конкурсе смогут все, кто занимается воспитательной и просветительской деятельностью: педагоги, классные руководители, советники директоров по воспитанию, заместители руководителей, наставники, специалисты дополнительного образования, студенты, методисты и родители.
«Дистанционный командный этап нашего конкурса — это проверка не только профессиональных компетенций, но и умения слышать друг друга, договариваться и действовать как единый механизм. Команды из регионов России увидят: сильный коллектив способен превратить любую идею в живое, отзывающееся в сердцах событие», — рассказал руководитель проекта «Флагманы образования» президентской платформы «Россия — страна возможностей» Артем Миронов.
В шестом сезоне организаторы обновили форматы оценки компетенций, в частности тест на критическое мышление, оценку коммуникативной грамотности, мотиваторов и демотиваторов, а также опросник эмоционального кода. Кроме того, в этом году появились новые параметры диагностики — комплексный тест на анализ информации, тест по русскому языку и диагностика жизнестойкости для руководителей и специалистов.
Нацпроект «Молодёжь и дети» направлен на создание возможностей для развития талантов и самореализации молодых людей. В центре нацпроекта — строительство и ремонт школ, повышение квалификации педагогов, создание новых методик преподавания и комфортных условий для обучения. Нацпроект также предусматривает развитие сети кампусов мирового уровня и поддержку вузов по программе «Приоритет 2030». Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.