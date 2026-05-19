В Моздоке благоустроят сквер у кинотеатра «Юность»

Подрядная организация уже приступила к работам. В сквере установят парковые скамейки и урны, смонтируют освещение для прогулок в вечернее время. Кроме того, будут проложены две новые тротуарные дорожки. Особое внимание уделят озеленению: появятся новые деревья и кустарники. Вдоль улицы Мира также будет обустроено ограждение.