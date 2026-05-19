В Моздоке благоустроят сквер у кинотеатра «Юность»

Подрядная организация уже приступила к работам.

Источник: Национальные проекты России

Сквер у кинотеатра «Юность» в городе Моздоке Республики Северной Осетии-Алании преобразится по нацпроекту «Инфраструктура для жизни». Это пространство выбрали сами горожане в ходе онлайн-голосования по благоустройству территорий, сообщили в администрации Моздокского района.

Подрядная организация уже приступила к работам. В сквере установят парковые скамейки и урны, смонтируют освещение для прогулок в вечернее время. Кроме того, будут проложены две новые тротуарные дорожки. Особое внимание уделят озеленению: появятся новые деревья и кустарники. Вдоль улицы Мира также будет обустроено ограждение.

Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни»  — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.