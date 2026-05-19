В Башкирии завершились соревнования по управлению БАС среди школьников

Свои навыки управления дронами продемонстрировали школьники Башкирии трех возрастных групп, среди которых были и новички, и те, кто уже не раз участвовал в подобных состязаниях. Пройти гоночную трассу ребята должны были с дроном собственного производства. Таким образом, участники получили реальный опыт в авиамоделировании и радиоэлектронике.