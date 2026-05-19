В Башкирии завершились соревнования по управлению БАС среди школьников

«Гонка дронов» — инженерные соревнования школьников по управлению и пилотированию беспилотных авиационных систем — прошла 15 мая в Уфимском университете науки и технологий (УУНиТ). Состязания организовали по нацпроекту «Беспилотные авиационные системы», сообщили в Министерстве промышленности и энергетики Республики Башкортостан.
Свои навыки управления дронами продемонстрировали школьники Башкирии трех возрастных групп, среди которых были и новички, и те, кто уже не раз участвовал в подобных состязаниях. Пройти гоночную трассу ребята должны были с дроном собственного производства. Таким образом, участники получили реальный опыт в авиамоделировании и радиоэлектронике.
Жюри оценивало скорость, маневренность, точность прохождения маршрута, взлета и посадки. Пилотам необходимо было преодолеть наибольшее количество кругов по полосе препятствий, не дав дрону упасть, перевернуться или стукнуться о стену. Победителями турнира стали Карим Туктаров, Иршат Назмутдинов и Петр Самойлов в категориях «Школьники», «Юниоры» и «Юноши» соответственно.
При поддержке нацпроекта «Беспилотные авиационные системы» создаются и используются гражданские беспилотники. В фокусе внимания — разработка, стандартизация и серийный выпуск дронов и их комплектующих, а также развитие системы непрерывной подготовки специалистов по производству таких устройств. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.