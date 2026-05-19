Когда Троицкая родительская суббота в 2026 году, история и традиции, что принято делать в этот день

Поминать умерших близких можно и в личных молитвах дома, если не получается попасть в храм. Но лучше всего это сделать именно в храме. Поминовение во время божественной литургии считается одним из самых важных. Чтобы во время литургии или панихиды помянули ваших близких, нужно подать записку накануне или в начале службы.