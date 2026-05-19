В Калининградской области ГИА в 2026 году сдают более 18 тысяч школьников

Государственную итоговую аттестацию (ГИА) в регионе в 2026 году будут сдавать более 18,1 тыс. школьников — на 600 человек больше, чем годом ранее. Как сообщила министр социальной политики Калининградской области Анжелика Майстер на региональном заседании правительства, регион готов к проведению выпускных экзаменов.
Основной период проведения ГИА-9 продлится с 2 июня по 6 июля. В нём примут участие более 12,5 тыс. выпускников девятых классов. Из них основной государственный экзамен (ОГЭ) напишут 12,1 тыс. участников, а государственный выпускной экзамен (ГВЭ) сдадут 487 человек. Наиболее востребованными предметами по выбору оказались информатика, обществознание, химия и биология — их выбрали около 10,3 тыс. участников.
Государственная итоговая аттестация по программам среднего общего образования в формах ЕГЭ и ГВЭ состоится в основной период с 1 июня по 9 июля. В ГИА-11 примут участие 5,6 тыс. человек, из них 4,9 тыс. — выпускники текущего года, 606 — выпускники прошлых лет.
Все выпускники одиннадцатых классов будут сдавать экзаменационные испытания по русскому языку, более 2,5 тыс. человек выбрали математику профильного уровня, 2,3 тыс. — математику базового уровня. Самыми «массовыми» предметами по выбору, как и в прошлом году, стали обществознание (2 тыс. человек) и физика (1,1 тысяч сдающих).
С 2024 года выпускникам одиннадцатых классов можно пересдать ЕГЭ по одному из учебных предметов. При этом предыдущий результат будет аннулирован. В этом году пересдачи пройдут 8 и 9 июля.
В период проведения ГИА-2025 для организации и проведения ОГЭ будет привлечено 4,2 тыс. работников, на ЕГЭ будет занято 2,1 тыс. организаторов.
Во всех пунктах проведения экзаменов будет обеспечена печать экзаменационных материалов в аудиториях, онлайн-видеонаблюдение и использование средств подавления мобильной связи. Впервые на территории региона будет работать региональная апелляционная комиссия по русскому языку.
«С 2023 года регион перешёл на новую технологию: экзаменационные материалы сканируются непосредственно в аудиториях и затем передаются в региональный центр обработки информации по защищённым каналам связи. Эта технология позволяет сэкономить время передачи экзаменационных работ участников для их последующей обработки и проверки и по максимуму исключить человеческий фактор при транспортировке работ из пункта проведения экзамена в центр обработки информации», — отметила Анжелика Майстер.
Напомним: в прошлом году государственную итоговую аттестацию сдавали около 17,5 тыс. человек. Из них 12,5 тыс. — выпускники девятых классов (ГИА-9), 5,3 тыс. — выпускники одиннадцатых классов (ГИА-11).