Системы виртуальной реальности для школ представили на ЦИПР в Нижнем

На конференции «Цифровая индустрия промышленной России» (12+), которая проходит в Нижнем Новгороде, презентовали уникальный VR‑тренажёр «Мир безопасных дорог». Решение разработано ГК «Урбантех» совместно с Министерством транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области для школьников 8−12 лет. Об этом сообщили в пресс-служба компании.

Тренажёр предлагает нестандартный подход к изучению правил дорожного движения (ПДД): вместо традиционных теоретических занятий дети осваивают ПДД через моделирование реальных дорожных ситуаций в безопасной виртуальной среде.

«Мир безопасных дорог» — мобильный обучающий комплекс, который включает:

программное обеспечение;

комплекты VR‑очков и контроллеров;

сервер для сбора и анализа статистики прохождения сценариев.

Для школьников созданы три сценария на основе типовых маршрутов: «дом — школа», «школа — площадка» и «площадка — дом». В каждом ребёнок принимает решения в типовых дорожных ситуациях и получает мгновенную обратную связь. Прохождение всех сценариев занимает 15 минут.

Отличительная черта тренажёра — реалистичная виртуальная среда, которая воссоздаёт привычную городскую инфраструктуру: парки, автобусы, поезда МЦД, такси, патрульные автомобили и другие элементы.

Дополнительным элементом вовлечения стал виртуальный робот‑наставник Сёмафор. Он сопровождает ребёнка в процессе обучения: объясняет правила, подсказывает безопасные действия и эмоционально реагирует на решения ученика. Так реализуется принцип «действие — последствия — правило»: ребёнок в мягкой форме осознаёт последствия ошибок.

Для педагогов предусмотрена административная панель. С её помощью учителя могут собирать результаты прохождения сценариев, анализировать типичные ошибки школьников и выстраивать адресную профилактическую работу.

Ранее 130-летию трамвайного движения посвятили нижегородский стенд на ЦИПР.