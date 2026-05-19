Системы виртуальной реальности для школ представили на ЦИПР в Нижнем

На конференции «Цифровая индустрия промышленной России» (12+), которая проходит в Нижнем Новгороде, презентовали уникальный VR‑тренажёр «Мир безопасных дорог». Решение разработано ГК «Урбантех» совместно с Министерством транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области для школьников 8−12 лет. Об этом сообщили в пресс-служба компании.
Тренажёр предлагает нестандартный подход к изучению правил дорожного движения (ПДД): вместо традиционных теоретических занятий дети осваивают ПДД через моделирование реальных дорожных ситуаций в безопасной виртуальной среде.
«Мир безопасных дорог» — мобильный обучающий комплекс, который включает:
программное обеспечение;
комплекты VR‑очков и контроллеров;
сервер для сбора и анализа статистики прохождения сценариев.
Для школьников созданы три сценария на основе типовых маршрутов: «дом — школа», «школа — площадка» и «площадка — дом». В каждом ребёнок принимает решения в типовых дорожных ситуациях и получает мгновенную обратную связь. Прохождение всех сценариев занимает 15 минут.
Отличительная черта тренажёра — реалистичная виртуальная среда, которая воссоздаёт привычную городскую инфраструктуру: парки, автобусы, поезда МЦД, такси, патрульные автомобили и другие элементы.
Дополнительным элементом вовлечения стал виртуальный робот‑наставник Сёмафор. Он сопровождает ребёнка в процессе обучения: объясняет правила, подсказывает безопасные действия и эмоционально реагирует на решения ученика. Так реализуется принцип «действие — последствия — правило»: ребёнок в мягкой форме осознаёт последствия ошибок.
Для педагогов предусмотрена административная панель. С её помощью учителя могут собирать результаты прохождения сценариев, анализировать типичные ошибки школьников и выстраивать адресную профилактическую работу.
