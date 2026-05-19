В Совфеде отреагировали на слова главы МИД Литвы о нападении на Калининград

Ранее министр иностранных дел Литвы Кястутис Будрис заявил, что у Североатлантического альянса якобы есть «средства», которые он может применить против военной инфраструктуры РФ в Калининградской области.
По мнению Карасина, глава МИД Литвы, делая подобные заявления, не понимает, какие последствия могут быть.
«Настраивать свой народ на войну против Российской Федерации — великой державы — может только сумасшедший», — сказал парламентарий в беседе с деловой газетой ВЗГЛЯД.
Карасин выразил удивление, что такие люди занимают высокие министерские посты. «У Будриса, видимо, есть какие-то собственные причины быть недовольным жизнью. Но в таком случае надо не делать публичное заявление, а показываться врачу-психиатру», — добавил спикер.
Он посоветовал европейским чиновникам бережно относиться к своим заявлениям, «потому что их читает порой неподготовленная публика и идет на поводу у провокаторов».
«Но в странах Прибалтики пытаются привить генетическую ненависть к нашей стране. Не первое поколение прибалтов стремится популяризировать такие идеи», — отметил сенатор, назвав это «опасной болезнью, которая не лечится».