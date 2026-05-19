Начальником полиции Краснодара стал Андрей Платонов

Андрей Платонов служит в органах внутренних дел с сентября 2004 года. Службу начинал оперуполномоченным УВД Центрального округа Краснодара. Позже замещал должности оперативного и руководящего состава в подразделениях уголовного розыска, затем был замначальника отдела МВД по Геленджику. В ноябре 2019 года Андрея Платонова назначили руководителем отдела МВД России по Анапе.