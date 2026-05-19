Начальником полиции Краснодара стал Андрей Платонов. Нового руководителя гарнизона полиции краевого центра личному составу представил замначальника Главного управления МВД России по Краснодарскому краю — начальник полиции, полковник полиции Олег Казахов.
Новый руководитель сказал о готовности к конструктивному взаимодействию с городскими властями и общественностью. Андрей Платонов обозначил ключевые задачи ведомства.
«Необходимо оперативно реагировать на сообщения граждан и своевременно принимать по ним процессуальные решения, выстраивать тесное взаимодействие с муниципальной властью, депутатским корпусом и другими госорганами, обеспечивать личную и имущественную безопасность жителей и гостей краевого центра», — сказал начальник УМВД по Краснодару.
Андрей Платонов служит в органах внутренних дел с сентября 2004 года. Службу начинал оперуполномоченным УВД Центрального округа Краснодара. Позже замещал должности оперативного и руководящего состава в подразделениях уголовного розыска, затем был замначальника отдела МВД по Геленджику. В ноябре 2019 года Андрея Платонова назначили руководителем отдела МВД России по Анапе.
Андрей Платонов награжден медалями «За боевое содружество» и «За доблесть в службе», нагрудным знаком «Почетный сотрудник МВД». Является кандидатом в мастера спорта по стрельбе из боевого оружия.