Легковушка устроила адское ДТП с автобусом и грузовиком

Рейсовый автобус с пассажирами, грузовик и легковушка — три машины сошлись в одной точке на повороте к селу Ракитному, что в 18 километрах от Хабаровска, утром 19 мая. От мощного удара легковой автомобиль превратился в груду металла, а люди, находившиеся в нем и в грузовике, оказались в больнице. Пассажирам автобуса повезло гораздо больше: они выбрались из салона без травм. Подробности — в материале hab.aif.ru.
Не уступил дорогу.
Авария произошла в районе первого километра автодороги «Подъезд к селу Некрасовка». Автобус Volgabus двигался по маршруту в сторону Некрасовки, в салоне находились десять пассажиров. Навстречу ему ехал грузовик Toyota Town Ace, в кабине которого, помимо 55-летнего водителя, находились еще два человека.
В какой-то момент со стороны Ракитного выехал легковой автомобиль Toyota Corolla Fielder, 49-летний водитель которого при развороте не уступил дорогу встречному транспорту. По данным очевидцев, легковушка резко выскочила на трассу и первой столкнулась с грузовиком.
Отделались испугом.
Основной удар приняли на себя люди, находившиеся в легковом автомобиле и грузовике. Водитель Toyota Corolla Fielder, которого предварительно считают виновником ДТП, получил серьезные травмы — предположительно, у него повреждены ребра и позвоночник. Его пассажирка, находившаяся в салоне, тоже пострадала и была доставлена в медицинское учреждение.
В грузовике травмы получили два пассажира. Один из них, по предварительной информации, вылетел через лобовое стекло, его отбросило в сторону автобуса, после чего мужчина упал на дорогу. Сейчас он находится в тяжелом состоянии. Водитель грузовика не пострадал.
27-летний водитель автобуса Volgabus, по предварительным данным, получил ушибы, но серьезных травм у него нет. Все десять пассажиров, ехавшие по маршруту, также не пострадали. После столкновения автобус вынесло на обочину, но люди в салоне, к счастью, отделались испугом.
Спасатели МЧС России, прибывшие на место около десяти утра, помогли пострадавшим покинуть транспортные средства, а расчет 8-й пожарной части произвел смыв топлива и разлитых жидкостей с дорожного полотна, чтобы исключить возгорание.
Попали в больницу.
Двое раненых находятся в тяжелом состоянии, их бригады скорой помощи доставили в краевую клиническую больницу. Еще двое пострадавших также госпитализированы с травмами различной степени тяжести.
На месте аварии работали две бригады скорой помощи, экипажи отдельной специализированной роты ДПС Госавтоинспекции края и сотрудники Госавтоинспекции Хабаровского района. Сейчас инспекторы устанавливают точную картину произошедшего и выясняют, кто именно из водителей допустил роковую ошибку на повороте.