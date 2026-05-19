«Росатом» получил в собственность Калининградский морской торговый порт. Информация об этом содержится в выписке из единого реестра юридических лиц.
Согласно документу, с 18 мая единственным акционером АО «Калининградский морской торговый порт» является «Росатом». С декабря 2025 года предприятием управляет транспортная группа Fesco. Компания также принадлежит госкорпорации.
До этого Калининградским морским торговым портом управляло Росимущество. Предприятие перешло в собственность государства после судебных разбирательств с бывшими владельцами по искам Генпрокуратуры РФ. Надзорное ведомство потребовало изъять акции у бизнесмена Дмитрия Пурима и шотландской фирмы Orneto Partners LP, а также у семьи депутата Госдумы Андрея Колесника.
Сумма сделки по приобретению «Росатомом» Калининградского морского торгового порта не раскрывается. По данным РБК, размер мог достигать 2,7−2,8 млрд рублей. До этого компания купила 100% акций оператора Калининградского морского рыбного порта (КМРП) — Fesco получила право долгосрочной аренды объектов до 2070 года.
«Консолидация мощностей КМТП и КМРП позволит Fesco сформировать единый производственно-операционный контур для повышения эффективности использования портовой инфраструктуры Калининградского транспортного узла и развития логистической доступности региона», — заявили в компании.