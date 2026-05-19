«Росатом» получил в собственность Калининградский морской торговый порт

До этого Калининградским морским торговым портом управляло Росимущество. Предприятие перешло в собственность государства после судебных разбирательств с бывшими владельцами по искам Генпрокуратуры РФ. Надзорное ведомство потребовало изъять акции у бизнесмена Дмитрия Пурима и шотландской фирмы Orneto Partners LP, а также у семьи депутата Госдумы Андрея Колесника.