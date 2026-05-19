В Калининграде пройдёт фестиваль местной музыки, который объединит десятки артистов и около 20 локаций

Событие запланировано на 20 июня.

Источник: Клопс.ru

В субботу, 20 июня, состоится первый городской фестиваль «Калининградская музыкальная ночь»6+. В нём примут участие около 20 площадок и десятки местных артистов. О мероприятии сообщает организатор — лейбл «Звукбук».

«В Калининграде много хорошей музыки, но ещё больше людей, которые её никогда не слышали, — считают организаторы. — Местная музыка живёт в небольших студиях, на репетиционных базах, в наушниках друзей и на локальных концертах».

Решить эту проблему призвана первая «Калининградская музыкальная ночь». В день фестиваля в барах, кофейнях и городских пространствах города будет звучать исключительно авторская музыка.

Формат предполагает 20 площадок и более 40 локальных музыкальных проектов. Фестиваль начнётся в 19:00.

«Наша цель — познакомить жителей и гостей города с музыкантами Калининграда, дать артистам возможность быть услышанными, а площадкам — открыть для себя новую локальную сцену», — утверждают авторы проекта.

Полный список участников и площадок, а также карту и расписание выступлений организаторы обещают опубликовать позже. Уже известно, что в числе выступающих будет калининградская рок-группа «Пик-Фактор» и фолк-коллектив «Дамрава».

Проект создаётся на волонтёрских началах и открыт к любой помощи.

